Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 04/12/2025

Um filme infantil de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 04 de dezembro de 2025 (04/12/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo / Crédito: Paris Filmes/ Divulgação

Um filme de infantil de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 04 de dezembro de 2025 (04/12/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Detetives Do Prédio Azul 3 – Uma Aventura No Fim Do Mundo" é um longa-metragem dirigido por Mauro Lima. Pippo, Sol, Bento e Berenice se veem em apuros quando Severino encontra um objeto pendurado em um penhasco. O que parecia uma inofensiva relíquia era, na verdade, uma das faces do ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo.