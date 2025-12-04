Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 04/12/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 04/12/2025Um filme infantil de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 04 de dezembro de 2025 (04/12/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de infantil de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 04 de dezembro de 2025 (04/12/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Detetives Do Prédio Azul 3 – Uma Aventura No Fim Do Mundo" é um longa-metragem dirigido por Mauro Lima.
Pippo, Sol, Bento e Berenice se veem em apuros quando Severino encontra um objeto pendurado em um penhasco. O que parecia uma inofensiva relíquia era, na verdade, uma das faces do ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo.
Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro começa a se transformar em uma figura maligna. Numa corrida contra o tempo, os detetives e a feiticeira partem em uma aventura até o congelante e mágico Fim do Mundo, em busca da metade do bem do medalhão.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Detetives Do Prédio Azul 3 – Uma Aventura No Fim Do Mundo
- Quando: hoje, quinta, 04 de dezembro de 2025 (04/12/2025) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo
