Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 03/12/2025

Um filme infantil de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 03 de dezembro de 2025 (03/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de infantil de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 03 de dezembro de 2025 (03/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Shrek 2" é um longa-metragem dirigido por Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon .

O pai de Fiona descobre que sua filha não se casou com o príncipe a quem estava prometida e que se tornou uma ogra. Agora, Shrek tem que lutar para provar o seu valor e recuperar a esposa.