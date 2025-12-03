Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 03/12/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 03/12/2025Um filme infantil de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 03 de dezembro de 2025 (03/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de infantil de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 03 de dezembro de 2025 (03/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Shrek 2" é um longa-metragem dirigido por Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon .
O pai de Fiona descobre que sua filha não se casou com o príncipe a quem estava prometida e que se tornou uma ogra. Agora, Shrek tem que lutar para provar o seu valor e recuperar a esposa.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Shrek 2
- Quando: hoje, quarta, 03 de dezembro de 2025 (03/12/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
