Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 02/12/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 02 de dezembro de 2025 (02/12/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "A História de Simone Biles - Coragem Para Vencer" é um longa-metragem dirigido por Vanessa Parise. A trajetória da atleta, desde sua vida em um orfanato até as incontáveis horas de treino que a levaram até as Olimpíadas do Rio, em 2016.