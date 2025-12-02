Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 02/12/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 02/12/2025Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 02 de dezembro de 2025 (02/12/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 02 de dezembro de 2025 (02/12/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "A História de Simone Biles - Coragem Para Vencer" é um longa-metragem dirigido por Vanessa Parise.
A trajetória da atleta, desde sua vida em um orfanato até as incontáveis horas de treino que a levaram até as Olimpíadas do Rio, em 2016.
O longa também destaca o apoio incondicional que a Simone recebeu de sua família, seus pais adotivos — que na realidade eram seus avós — Ron (Julius Tennon, How to Get Away With Murder) e Nellie Biles (Tisha Campbell-Martin, Eu, a Patroa e as Crianças).
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
A História de Simone Biles - Coragem Para Vencer
- Quando: hoje, terça, 02 de dezembro de 2025 (02/12/2025) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo
