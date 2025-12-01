Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 01/12/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 01/12/2025Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 01 de dezembro de 2025 (01/12/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 01 de dezembro de 2025 (01/12/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Kong: A Ilha Da Caveira" é um longa-metragem dirigido por Jordan Vogt-Roberts.
1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Dois aviões, um americano e outro japonês, são abatidos em pleno combate aéreo. Os pilotos sobrevivem, chegando a uma ilha desconhecida no Pacífico Sul. Lá, eles dão continuidade à batalha, sendo surpreendidos pela aparição de um macaco gigante: Kong.
Em 1973, Bill Randa tenta obter junto a um político norte-americano a verba necessária para bancar uma expedição à tal ilha perdida. Ele acredita que lá existam monstros, mas precisa de provas concretas. Após obter a quantia, ele coordena uma expedição que reúne militares, liderados pelo coronel Preston Packard, o rastreador James Conrad e a fotógrafa Mason Weaver.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Kong: A Ilha Da Caveira
- Quando: hoje, segunda, 01 de dezembro de 2025 (01/12/2025) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo
