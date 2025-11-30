Temperatura Máxima hoje (30/11/25); filme de domingo na TV Globo

O filme "Creed III" será exibido neste domingo,30 de novembro, às 12h30min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo / Crédito: Warner Bros. Pictures/ Divulgação

Um filme de comédia será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 30 de novembro de 2025, às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Creed III". SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp