Temperatura Máxima hoje (30/11/25); filme de domingo na TV Globo

Um filme de comédia será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 30 de novembro de 2025, às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Creed III".
Depois de dominar os ringues, Adonis Creed tem prosperado com sua carreira e família. Quando um amigo de infância e ex-prodígio do boxe, Damian, ressurge após longa sentença na prisão, o campeão fica ansioso para provar que merece sua chance.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima
Assista ao trailer clicando aqui.
- Creed III
- Quando: hoje, domingo, 30 de novembro de 2025 (30/11/25), às 12h30min
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay