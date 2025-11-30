Ex-chacrete morre após ataque de cachorro do próprio filho

Ex-chacrete morre após ataque de cachorro do próprio filhoArtista ficou internada por mais de um mês e não resistiu a duas paradas cardiorrespiratórias
A ex-chacrete Neulizete de Souza Ferraz, conhecida como Lia Hollywood, morreu na última sexta-feira, 28, aos 66 anos. Ela estava internada em um hospital em Araruama desde o dia 23 de outubro.
De acordo com a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, a ex-bailarina do programa do Chacrinha foi atacada pelo pitbull do próprio filho. Após o ataque, a mulher teve um dos braços amputados.
Na sexta-feira, 28, ela sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. Conforme os médicos, a primeira parada durou cerca de nove minutos.
Conforme vizinhos da artista, o animal já atacou outras pessoas da região, que conseguiram medidas protetivas contra o dono do cão.
Após a morte de Lia, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deve realizar investigações, que ficarão a cargo da 125ª DP, em São Pedro da Aldeia, onde ela morava.
O velório e sepultamento de Lia acontecerão neste domingo, 30, no cemitério Jardim Parque da Saudade, em São Pedro da Aldeia.
Quem foi Neulizete de Souza Ferraz, a Lia Hollywood?
Lia participou do programa do Chacrinha nas décadas de 1970 e 1980, dividindo o palco com outras chacretes, como Rita Cadillac e Índia Potira.
Seu nome artístico foi uma homenagem à atriz Lia Torá, primeira brasileira a atuar em Bollywood, participando de filmes como “The Veiled Woman” (1929).