Ex-chacrete morre após ataque de cachorro do próprio filho

Neulizete de Souza Ferraz fez sucesso como chacrete e era conhecida pelo nome artístico Lia Hollywood: ela em foto mais recente (esq.) e nos tempos de fama (dir.) / Crédito: Montagem - Reprodução/Redes Sociais

A ex-chacrete Neulizete de Souza Ferraz, conhecida como Lia Hollywood, morreu na última sexta-feira, 28, aos 66 anos. Ela estava internada em um hospital em Araruama desde o dia 23 de outubro.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, a ex-bailarina do programa do Chacrinha foi atacada pelo pitbull do próprio filho. Após o ataque, a mulher teve um dos braços amputados.



Na sexta-feira, 28, ela sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. Conforme os médicos, a primeira parada durou cerca de nove minutos.

Conforme vizinhos da artista, o animal já atacou outras pessoas da região, que conseguiram medidas protetivas contra o dono do cão.

Após a morte de Lia, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deve realizar investigações, que ficarão a cargo da 125ª DP, em São Pedro da Aldeia, onde ela morava. O velório e sepultamento de Lia acontecerão neste domingo, 30, no cemitério Jardim Parque da Saudade, em São Pedro da Aldeia.