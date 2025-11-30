Domingo Maior: qual filme passa hoje (30/11/25), domingo, na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (30/11/25), domingo, na TV GloboNo Domingo Maior deste domingo (30/11) será exibido "Invasão", que vai ao ar logo após " Irracional- A Ciência Do Crime", com início previsto para as 00h40min, na TV Globo
Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (30/11/25), na TV Globo, a partir das 00h40min (horário de Brasília). O filme da vez é “Invasão”.
Shaun Russell é uma mulher que não vai parar por nada para resgatar seus dois filhos, feitos de refém em uma casa com uma segurança impenetrável. Nenhuma armadilha, truque e especialmente, ninguém podem parar uma mãe com uma missão quando ela está determinada.
Filme do Domingo Maior hoje 30/11/25: Ficha Técnica
- Título Original: Breaking In
- País de Origem: Estados Unidos
- Ano de Produção: 2018
- Direção: James Mcteigue
- Elenco: Ajiona Alexus,Billy Burke,Gabrielle Union,Levi Meaden,Mark Furze,Richard Cabral,Seth Carr
- Classe: Ação
Filme do Domingo Maior hoje, 30: que horas e onde vai passar
- Invasão
- Quando: 00h40min, madrugada deste domingo, 30 de novembro de 2025 (30/11/25)
- Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming