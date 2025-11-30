Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Domingo Maior: qual filme passa hoje (30/11/25), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (30/11) será exibido "Invasão", que vai ao ar logo após " Irracional- A Ciência Do Crime", com início previsto para as 00h40min, na TV Globo
Autor Lillian Santos
Tipo Notícia

Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (30/11/25), na TV Globo, a partir das 00h40min (horário de Brasília). O filme da vez é “Invasão”.

Shaun Russell é uma mulher que não vai parar por nada para resgatar seus dois filhos, feitos de refém em uma casa com uma segurança impenetrável. Nenhuma armadilha, truque e especialmente, ninguém podem parar uma mãe com uma missão quando ela está determinada.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima:

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme do Domingo Maior hoje 30/11/25: Ficha Técnica 

  • Título Original: Breaking In
  • País de Origem: Estados Unidos 
  • Ano de Produção: 2018
  • Direção: James Mcteigue 
  • Elenco: Ajiona Alexus,Billy Burke,Gabrielle Union,Levi Meaden,Mark Furze,Richard Cabral,Seth Carr 
  • Classe: Ação

Filme do Domingo Maior hoje, 30: que horas e onde vai passar

  • Invasão
  • Quando: 00h40min, madrugada deste domingo, 30 de novembro de 2025 (30/11/25)
  • Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming
