Domingo Maior: qual filme passa hoje (30/11/25), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (30/11) será exibido "Invasão", que vai ao ar logo após " Irracional- A Ciência Do Crime", com início previsto para as 00h40min, na TV Globo / Crédito: Universal Pictures/ Divulgação

Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (30/11/25), na TV Globo, a partir das 00h40min (horário de Brasília). O filme da vez é “Invasão”. >> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp