A revolução pelo afeto de Nise da Silveira chega a Fortaleza

“Depois de um ano na prisão, fiquei com mania de liberdade.” A frase da psiquiatra Nise da Silveira dimensiona a experiência vivida por ela durante o Estado Novo e antecipa o espírito que guiaria toda a sua trajetória. Talvez por essa mesma “mania de liberdade”, a médica alagoana se tornou um símbolo de como a arte pode conduzir a mente humana por caminhos de libertação.

A trajetória da mulher que transformou a vida de internos de um dos hospitais psiquiátricos mais importantes do Rio de Janeiro é tema da exposição "Nise da Silveira — A revolução do afeto", aberta ao público na terça-feira, 25 de novembro, na Caixa Cultural Fortaleza. Dividida em núcleos, a mostra combina obras do Museu do Inconsciente, criado por Nise em 1952 para receber a produção dos internos do Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Rio de Janeiro, e de artistas contemporâneos. "A revolução do afeto" reúne obras de nomes como Carlos Pertuis, Fernando Diniz, Adelina Gomes, Emygdio de Barros e Arthur Amora, que eram internos do hospital, ao lado de criações de Rafa Bqueer, Tiago Sant'Ana, Abraham Palatnik, Lygia Clark, Leon Hirszman, Margaret de Castro, Carlos Vergara e Zé Carlos Garcia.

No primeiro núcleo, os visitantes conhecem a trajetória de Nise e o contexto no qual ela desenvolveu a metodologia de trabalho. Única mulher formada em medicina em uma turma de 157 alunos da Faculdade de Medicina da Bahia nos anos 1930, foi casada com o sanitarista Mario Magalhães e, por ser ativista e militante, acabou presa durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Na prisão, conheceu Graciliano Ramos e Olga Benário, além da sufragista Maria Werneck, que lutou pelo direito ao voto feminino no Brasil. Foi nos anos 1940 que Nise começou a trabalhar no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, também conhecido como Colônia Juliano Moreira, no Engenho de Dentro (RJ).

Nessa época, a trajetória da médica cruzou o caminho de dona Ivone Lara, cuja carreira como enfermeira e assistente social é pouco conhecida. Juntas e de forma pioneira, passaram a utilizar a música como forma de tratamento e mostraram o poder curativo de cantar e tocar instrumentos. Como não concordava com práticas como a lobotomia e os eletrochoques, muito em voga no período, Nise decidiu apostar em outra seara e criou um ateliê de arte para incentivar os internos a revisitarem as imagens do inconsciente. Combinados, a leitura dessa produção por parte dos médicos e o processo de criação foram, aos poucos, se revelando tratamentos muito eficientes.

A amizade e a troca de cartas com o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung ajudaram e impulsionaram as pesquisas. Com curadoria do estúdio M’Baraká e consultoria do museólogo Eurípedes Júnior, a mostra, que fica em cartaz até 1º de março de 2026, propõe uma imersão sensível e poética sobre o universo da psiquiatra por meio de 157 obras de 11 artistas. São pinturas, desenhos, fotografias, gravuras, esculturas, documentos e recursos audiovisuais que convidam os visitantes a refletirem sobre o conceito de loucura por meio de um resgate histórico entre o campo das artes e da saúde mental.