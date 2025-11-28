Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 28/11/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 28 de novembro de 2025 (28/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 28 de novembro de 2025 (28/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Barraco de Família" é um longa-metragem dirigido por Maurício Eça .

Em Barraco de Família, Cleide recebe a visita de sua filha Kellen, uma funkeira de sucesso que, depois de um ano sem dar notícias, reaparece na vila suburbana onde a família mora. Como toda mãe que se preze, Cleide sabe que onde há fumaça, há fogo, e logo desconfia da mudança repentina de atitude da filha.

O fato é que depois de ser cancelada por causa de um vídeo vazado na internet, a funkeira Kellen tentará voltar às suas origens e precisará da ajuda da mãe para recuperar sua carreira. Vai rolar muita confusão nesse barraco de família.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Barraco de Família

  • Quando: hoje, sexta, 28 de novembro de 2025 (28/11/2025) às 15h30min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

