Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 28/11/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 28/11/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 28 de novembro de 2025 (28/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 28 de novembro de 2025 (28/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Barraco de Família" é um longa-metragem dirigido por Maurício Eça .
Em Barraco de Família, Cleide recebe a visita de sua filha Kellen, uma funkeira de sucesso que, depois de um ano sem dar notícias, reaparece na vila suburbana onde a família mora. Como toda mãe que se preze, Cleide sabe que onde há fumaça, há fogo, e logo desconfia da mudança repentina de atitude da filha.
O fato é que depois de ser cancelada por causa de um vídeo vazado na internet, a funkeira Kellen tentará voltar às suas origens e precisará da ajuda da mãe para recuperar sua carreira. Vai rolar muita confusão nesse barraco de família.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Barraco de Família
- Quando: hoje, sexta, 28 de novembro de 2025 (28/11/2025) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui