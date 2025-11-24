Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 24/11/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 24 de novembro de 2025 (24/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 24 de novembro de 2025 (24/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Mais Que Vencedores" é um longa-metragem dirigido por Alex Kendrick .

Um treinador de basquete do ensino médio se voluntaria para treinar uma adolescente com dificuldades na corrida de longa distância.