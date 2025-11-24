Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 24/11/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 24/11/2025Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 24 de novembro de 2025 (24/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 24 de novembro de 2025 (24/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Mais Que Vencedores" é um longa-metragem dirigido por Alex Kendrick .
Um treinador de basquete do ensino médio se voluntaria para treinar uma adolescente com dificuldades na corrida de longa distância.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Mais Que Vencedores"
- Quando: hoje, segunda, 24 de novembro de 2025 (24/11/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
