Fundação Demócrito Rocha participa de evento literário em Ibiapaba

1ª Festa Literária de Ibiapaba aconteceu esse fim de semana em Viçosa do Ceará

Na última semana, o município de Viçosa do Ceará, localizado na serra de Ibiapaba, realizou a primeira edição da Festa Literária de Ibiapaba (Fliibi). Com a proposta de fomentar e desenvolver a cultura da região e celebrar o patrimônio cultural, o evento gratuito reuniu leitores, expositores, turistas, artistas e agentes da cultura.

Com o tema “Entre Montanhas e Palavras: a Ibiapaba em Prosa e Verso”, o evento que ocorreu entre os dias 20 e 22 de novembro contou com estandes literários espalhados pela cidade.