Fundação Demócrito Rocha participa de evento literário em Ibiapaba

Fundação Demócrito Rocha participa de evento literário em Ibiapaba1ª Festa Literária de Ibiapaba aconteceu esse fim de semana em Viçosa do Ceará
Na última semana, o município de Viçosa do Ceará, localizado na serra de Ibiapaba, realizou a primeira edição da Festa Literária de Ibiapaba (Fliibi). Com a proposta de fomentar e desenvolver a cultura da região e celebrar o patrimônio cultural, o evento gratuito reuniu leitores, expositores, turistas, artistas e agentes da cultura.
Com o tema “Entre Montanhas e Palavras: a Ibiapaba em Prosa e Verso”, o evento que ocorreu entre os dias 20 e 22 de novembro contou com estandes literários espalhados pela cidade.
Na programação gratuita, o público também pode participar de rodas de conversa, seminários, oficinas e acompanhar apresentações musicais e atividades artísticas, estas com foco em crianças e jovens.
Entre os presentes na 1ª Fliibi, a Fundação Demócrito Rocha (FDR), por meio da Edições Demócrito Rocha (EDR), participou do evento levando as publicações que celebram a produção literária do Estado e abordam regionalidade, política, sociedade e memória.
