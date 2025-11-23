Temperatura Máxima hoje (23/11/25); filme de domingo na TV Globo

Temperatura Máxima hoje (23/11/25); filme de domingo na TV GloboO filme "Space Jam: Um Novo Legado" será exibido neste domingo,23 de novembro, às 12h30min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Um filme de comédia será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 23 de novembro de 2025, às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Space Jam: Um Novo Legado".
Uma inteligência artificial maligna sequestra o filho do famoso jogador de basquete LeBron James, que então tem que trabalhar com o Pernalonga para ganhar um jogo de basquete.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima
Assista ao trailer clicando aqui.
