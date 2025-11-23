Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Temperatura Máxima hoje (23/11/25); filme de domingo na TV Globo

O filme "Space Jam: Um Novo Legado" será exibido neste domingo,23 de novembro, às 12h30min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Autor Carolina Passos
Tipo Notícia

Um filme de comédia será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 23 de novembro de 2025, às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Space Jam: Um Novo Legado".

Uma inteligência artificial maligna sequestra o filho do famoso jogador de basquete LeBron James, que então tem que trabalhar com o Pernalonga para ganhar um jogo de basquete.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 23

  • Space Jam: Um Novo Legado
  • Quando: hoje, domingo, 23 de novembro de 2025 (23/11/25), às 12h30min
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

