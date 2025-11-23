Domingo Maior: qual filme passa hoje (23/11/25), domingo, na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (23/11/25), domingo, na TV GloboNo Domingo Maior deste domingo (23/11) será exibido " Infiltrado na Klan", que vai ao ar logo após " Circuito Sertanejo- Melhores Momentos", com início previsto para as 00h20min, na TV Globo
Um longa de drama será exibido no Domingo Maior neste domingo (23/11/25), na TV Globo, a partir das 00h40min (horário de Brasília). O filme da vez é “Infiltrado na Klan”.
>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
Em Infiltrado na Klan, que se passa em 1978, Ron Stallworth um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, quando precisava estar fisicamente presente enviava um outro policial branco no seu lugar.
Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima:
Assista ao trailer clicando aqui.
Filme do Domingo Maior hoje 23/11/25: Ficha Técnica
- Título Original: Blackkklansman
- País de Origem: Estados Unidos
- Ano de Produção: 2018
- Direção: Spike Lee
- Elenco: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold, Jasper Pääkkönen
- Classe: Crime/ Comédia
Filme do Domingo Maior hoje, 23: que horas e onde vai passar
- Infiltrado na Klan
- Quando: 00h20min, madrugada deste domingo, 23 de novembro de 2025 (23/11/25)
- Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming