O que fazer em Fortaleza hoje, 22/11? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 22 de novembro (22/11/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sábado, 22 de novembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 22 de novembro (22/11):

Baile Bateu: Edição As Mais Pedidas 

  • Horário: 16h às 22 horas
  • Onde: Arena Iracema
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: ShotGun

Luana Camarah

  • Horário: a partir das 20 horas
  • Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
  • Quanto: a partir de R$ 60
  • Vendas: OutGo

Quem Me Ensinou Sabia

  • Com: Dipas
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Fica Vai Ter K-Pop

  • Com: Matchara e Galaxy
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: Outgo

Freakshow- Halloween Da Astro

  • Com: MMAX, Banda WL, Arthênio , Soberano
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
  • Quanto: R$10
  • Vendas: Outgo

Flow 2000 – 2ª edição

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: Sympla

Alerta Vermelho

  • Com: Kivu, Fixter e Fennix
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo 

Forrozão das Antigas

  • Com: Binha Cardoso e Iara Pamella
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Samba da Resistência

  • Com: Batuque Mais e Essas Mulheres
  • Horário: a partir das 19 horas
  • Onde: Casa Teresa e Jorge ( Rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: Instagram @casateresaejorge

Baile da Laje

  • Horário: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia ( Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Sympla

