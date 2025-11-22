O que fazer em Fortaleza hoje, 22/11? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 22/11? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 22 de novembro (22/11/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sábado, 22 de novembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 22 de novembro (22/11):
Baile Bateu: Edição As Mais Pedidas
- Horário: 16h às 22 horas
- Onde: Arena Iracema
- Quanto: R$ 35
- Vendas: ShotGun
Luana Camarah
- Horário: a partir das 20 horas
- Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
- Quanto: a partir de R$ 60
- Vendas: OutGo
Quem Me Ensinou Sabia
- Com: Dipas
- Horário: 20 horas
- Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Fica Vai Ter K-Pop
- Com: Matchara e Galaxy
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 25
- Vendas: Outgo
Freakshow- Halloween Da Astro
- Com: MMAX, Banda WL, Arthênio , Soberano
- Horário: 22 horas
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
- Quanto: R$10
- Vendas: Outgo
Flow 2000 – 2ª edição
- Horário: 22 horas
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 25
- Vendas: Sympla
Alerta Vermelho
- Com: Kivu, Fixter e Fennix
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Forrozão das Antigas
- Com: Binha Cardoso e Iara Pamella
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Samba da Resistência
- Com: Batuque Mais e Essas Mulheres
- Horário: a partir das 19 horas
- Onde: Casa Teresa e Jorge ( Rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
- Mais informações: Instagram @casateresaejorge
Baile da Laje
- Horário: 20 horas
- Onde: Laje da Praia ( Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Sympla