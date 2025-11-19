Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 19/11/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 19/11/2025Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 19 de novembro de 2025 (19/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 19 de novembro de 2025 (19/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Estrelas Além do Tempo" é um longa-metragem dirigido por Michel Hazanavicius.
Djibi é um pai solteiro cujo mundo gira em torno de sua filha, Sofia. Desde que ela era pequena, toda noite ele lhe conta histórias fantasiosas antes de dormir, em que ele estrela como o heróico Príncipe Encantado. Porém, conforme Sofia se aproxima da adolescência, ela passa a criar suas próprias histórias, sem a presença do pai, e Djibi precisa descobrir como se manter o herói de sua filha tanto no mundo real quanto no imaginário.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Estrelas Além do Tempo
- Quando: hoje, quarta, 19 de novembro de 2025 (19/11/2025) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo
