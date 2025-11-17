Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 17/11/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 17/11/2025Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 17 de novembro de 2025 (17/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 17 de novembro de 2025 (17/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Truque de Mestre" é um longa-metragem dirigido por Louis Leterrier.
Daniel Atlas é o carismático líder do grupo de ilusionistas chamado The Four Horsemen. O que poucos sabem é que, enquanto encanta o público com suas mágicas sob o palco, o grupo também rouba bancos em outro continente e, ainda por cima, distribui a quantia roubada nas contas dos próprios espectadores. Estes crimes fazem com que o agente do FBI Dylan Hobbs esteja determinado a capturá-los de qualquer jeito, ainda mais após o grupo anunciar que em breve fará seu assalto mais audacioso. Para tanto, ele conta com a ajuda de Alma Vargas, uma detetive da Interpol, e também de Thaddeus Bradley, um veterano desmistificador de mágicos que insiste que os assaltos são realizados a partir de disfarces e jogos envolvendo vídeos.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Truque de Mestre
- Quando: hoje, segunda, 17 de novembro de 2025 (13/11/2025) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo
