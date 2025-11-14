Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 14/11/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 14 de novembro de 2025 (14/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 14 de novembro de 2025 (14/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Estrelas Além do Tempo" é um longa-metragem dirigido por Theodore Melfi.

No auge da corrida espacial travada entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas da Nasa formada exclusivamente por mulheres afro-americanas provou ser o elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas registradas na história norte-americana.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Estrelas Além do Tempo

  • Quando: hoje, sexta, 14 de novembro de 2025 (14/11/2025) às 15h25min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

