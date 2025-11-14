Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 14/11/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 14/11/2025Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 14 de novembro de 2025 (14/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 14 de novembro de 2025 (14/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Estrelas Além do Tempo" é um longa-metragem dirigido por Theodore Melfi.
No auge da corrida espacial travada entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas da Nasa formada exclusivamente por mulheres afro-americanas provou ser o elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas registradas na história norte-americana.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Estrelas Além do Tempo
- Quando: hoje, sexta, 14 de novembro de 2025 (14/11/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
