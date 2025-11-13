Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 13/11/2025

Um filme de ficção científica vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 13 de novembro de 2025 (13/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de ficção científica vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 13 de novembro de 2025 (13/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Mentes Sombrias" é um longa-metragem dirigido por Jennifer Yuh Nelson.

Em um mundo apocalíptico, onde uma pandemia mata a maioria das crianças e adolescentes da América, alguns sobreviventes desenvolvem poderes sobrenaturais.