Nintendo busca proximidade com a cultura brasileira, diz gerente

Um exemplo dessa estratégia é a campanha “Herança de Família”, primeiro comercial de TV produzido exclusivamente para o Brasil, com atores brasileiros, ambientado em São Paulo, que retrata laços intergeracionais com o console Nintendo Switch e seus títulos exclusivos. Pilar comenta: “essa campanha busca conectar gerações por meio da memória afetiva do jogo”, usando o conceito de herança para criar conexão e identidade com o jogador de videogame brasileiro.

Durante a Brasil Game Show 2025, Pilar Pueblita revelou os planos da empresa para o Brasil, em especial o fortalecimento da presença da marca japonesa de games em campanhas locais e na tentativa de conexão com a cultura brasileira. Gerente de relações públicas e eventos para América Latina da Nintendo of America, ela reconhece o Brasil como um mercado estratégico de longo prazo: “vemos um enorme potencial de crescimento de público e também de engajamento cultural no Brasil”. Ela detalha que a Nintendo pretende intensificar ações que dialoguem com o consumidor brasileiro, em especial com campanhas publicitárias e experiências locais envolvendo os jogos da companhia.

No contexto institucional, a Nintendo pretende expandir sua presença promocional em eventos — não apenas em feiras, mas também em ações de marketing que valorizem conteúdo nacional — com o objetivo de fortalecer o relacionamento da marca com jogadores e com a imprensa local. Pilar destaca a importância de eventos como a BGS: “é uma oportunidade para aproximar diretamente a marca e ouvir o público brasileiro”. A meta é que o Brasil deixe de ser apenas um mercado consumidor e passe a gerar conteúdos e narrativas locais. Em edições passadas do evento, o estande da marca já contou com uma área que deu destaque a jogos independentes de desenvolvedores brasileiros, disponíveis para Nintendo Switch.

Outra frente importante para a Nintendo é a valorização de patrimônio e cultura global da marca. O museu da Nintendo, inaugurado em 2 de outubro de 2024 em Kyoto, no Japão, tem servido como modelo de conexão entre história e experiência interativa. Instalado em uma antiga fábrica da empresa, o museu permite ao visitante compreender o trajeto desde as antigas cartas hanafuda até os consoles modernos, por meio de exposições interativas, oficinas e jogos recriados para o espaço.

Pueblita cita esse projeto como inspiração para a abordagem da Nintendo globalmente: “nosso objetivo é oferecer experiências que tragam significado, conectando passado, presente e comunidade”, e indica que iniciativas similares poderão ser analisadas para o Brasil no longo prazo. Atualmente, a Nintendo aplica essa estratégia no Brasil por meio de turnês em várias cidades, onde instala estandes com consoles disponíveis para o público experimentar os títulos disponíveis em sua plataforma.

Para o público brasileiro, essas diretrizes representam uma mudança no papel da Nintendo no País: de importadora global para participante ativa da cultura local. A empresa não indica um cronograma concreto para abrir museus ou espaços físicos fora do Japão, mas a aposta em comunicação personalizada, campanhas nacionais e participação marcante em grandes eventos de games mostra a intenção da Nintendo de posicionar o Brasil como um palco estratégico — e não apenas um mercado consumidor — na expansão da marca pela América Latina.

