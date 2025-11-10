Com muita destruição e diversão, Battlefield está de volta

O modo de jogo single-player de “Battlefield 6” está de volta, apresentando uma campanha emocionante, embora breve, com nove missões. A trama segue o esquadrão Dagger 13 em um conflito moderno de escala global contra a corporação PAX Armata. Embora o enredo seja considerado genérico, lembrando a abordagem de “Call of Duty”, ele oferece momentos de ação cinematográfica envolventes. Esses momentos servem para introduzir as facções jogáveis e demonstrar o nível de destruição que os jogadores encontrarão nos modos multiplayer. Falando nisso, o modo multiplayer é o verdadeiro coração de “Battlefield 6”. As batalhas são caóticas e cheias de possibilidades, com oito mapas originais e um sistema de progressão que recompensa o aprendizado. A rejogabilidade é alta, sustentada pelo modo Portal, que permite criar partidas e modos personalizados.

Marcando o retorno de uma das franquias de tiro mais conhecidas do mundo “Battlefield 6” é definitivamente um tiro certo por parte da equipe de desenvolvimento responsável pela série depois de anos. Após o desastre técnico e conceitual de “Battlefield 2042”, a EA apostou em um desenvolvimento mais cuidadoso, reunindo diversos estúdios sob o nome Battlefield Studios. O resultado desse esforço é um jogo sólido, estável e visualmente impressionante, que recupera a essência da série com seu sistema de classes, mapas destrutíveis e uma jogabilidade equilibrada entre infantaria e veículos.

Em termos de jogabilidade, o controle dos personagens é preciso, fluido e acessível mesmo para quem não tem experiência prévia em jogos de tiro. A movimentação encontra um ponto ideal entre realismo e responsividade, permitindo mudanças rápidas de direção sem parecer artificial, algo já presente nos jogos da franquia “Call of Duty”, mas que faltava um refinamento maior em “Battlefield”. Jogar com diferentes classes, como engenheiro ou suporte, mostra o quão bem o sistema do jogo reage às escolhas do jogador: consertar veículos em meio ao caos ou reviver companheiros de forma quase instantânea é natural e satisfatório. As configurações padrão de controle são eficazes, mas vale ajustar a sensibilidade do analógico e desativar a assistência de mira para quem busca maior precisão. Pequenas falhas de interface atrapalham a navegação nos menus, mas não comprometem a ação.

Confira o trailer de Battlefield 6

Os gráficos causam impacto imediato. A engine Frostbite, que historicamente causou problemas na série, agora demonstra grande refinamento, criando cenários dinâmicos e repletos de detalhes como partículas, fumaça, destruição e efeitos climáticos avançados. A combinação de iluminação e reflexos resulta em ambientes extremamente realistas. As explosões, por sua vez, oferecem um impacto tanto visual quanto físico notável. A alta destrutibilidade das estruturas aumenta a imersão, conferindo ao campo de batalha uma sensação orgânica e em constante transformação. Impressionantemente, mesmo com toda essa riqueza visual, o desempenho se mantém estável, sem quedas de framerate perceptíveis, inclusive em consoles de base da geração atual, como o PS5.

O som é um dos maiores triunfos do jogo. O ruído metálico das balas, o eco dos disparos em áreas abertas e o estrondo dos tanques transmitindo peso e distância reforçam a atmosfera de guerra. O design sonoro funciona como guia, ajudando a localizar inimigos e entender o ambiente. Usar fones de ouvido transforma a experiência, tornando cada tiroteio mais intenso e palpável.

“Battlefield 6” é tecnicamente impecável, divertido e robusto, mesmo que a interface confusa e o final apressado da campanha indiquem espaço para evolução. O jogo consolida o retorno de uma das franquias mais emblemáticas dos shooters modernos e, com uma base técnica sólida, visual impressionante e um multiplayer empolgante, reafirma a identidade da série e nos faz lembrar por que ela continua relevante.