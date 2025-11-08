Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 08/11? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 8 de novembro (078/11/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Carolina Passos
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 8 de novembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 8 de novembro (08/11):

Dia de Los Muertos

  • Com: DJs Femo e Utox, Bloco Mambembe e Vitória Fernandes
  • Quando: das 16h às 22 horas
  • Onde: Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 20
  • Vendas: Sympla

Festival Made In Ceará

  • Com: Sommelier, Detrito Espacial, Ref e Os Despacitos, Caixeiros Viajantes e Uill Surf Band
  • Quando: 17 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Tributo a Belchior

  • Com: André Abreu e Vannick Belchior
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Cervejaria Turatti Varjota (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota)
  • Quanto: a partir de R$ 70
  • Vendas: OutGo e presencial

Verão 2000

  • Com: Lucas BMR, Nandi e Fixter
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: ShotGun

Baile da Malandra

  • Quando: 23 horas
  • Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: ShotGun

Chega Mais

  • Com: Kinas e Lua Magnética
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Brisa Bar (rua Ildefonso Albano, 1614 - Meireles)
  • Quanto: a partir de R$ 15
  • Vendas: ShotGun

Vila Azul do Mar

  • Com: Caike Falcão e O Verbo
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)
  • Gratuito

Estação das Artes

  • Com: DJ Nayma e Emiciomar
  • Quando: a partir das 18 horas
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Festa Baderninha

  • Com: Pedro Dalí, Viúva Negra e Femo
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo

Vannick Belchior é convidada de show tributo a Belchior na Cervejaria Turatti
Vannick Belchior é convidada de show tributo a Belchior na Cervejaria Turatti Crédito: Gabriel Pacífico/Divulgação

Soul Black

  • Com: Ricardo Black
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Teatro CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
  • Gratuito; retirada de ingressos no OutGo

Tributo Bon Jovi

  • Com: Fets Domino e Elaine Portobello
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Meireles)
  • Quanto: a partir de R$ 80
  • Vendas: OutGo

Festa A Máquina do Tempo

  • Com: DJ Willian
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Clube dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Ceará (avenida Francisco Sá, 7880 - Barra do Ceará)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: OutGo

Session Exclusiva 2

  • Com: Bála & Armonique, Bia Portela e Bruno C
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Sir Fisher Pub (rua Frederico Borges, 336 - Meireles)
  • Quanto: a partir de R$ 60
  • Vendas: OutGo

