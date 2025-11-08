O que fazer em Fortaleza hoje, 08/11? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 08/11? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 8 de novembro (078/11/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 8 de novembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 8 de novembro (08/11):
Dia de Los Muertos
- Com: DJs Femo e Utox, Bloco Mambembe e Vitória Fernandes
- Quando: das 16h às 22 horas
- Onde: Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)
- Quanto: a partir de R$ 20
- Vendas: Sympla
Festival Made In Ceará
- Com: Sommelier, Detrito Espacial, Ref e Os Despacitos, Caixeiros Viajantes e Uill Surf Band
- Quando: 17 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Tributo a Belchior
- Com: André Abreu e Vannick Belchior
- Quando: 16 horas
- Onde: Cervejaria Turatti Varjota (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota)
- Quanto: a partir de R$ 70
- Vendas: OutGo e presencial
Verão 2000
- Com: Lucas BMR, Nandi e Fixter
- Quando: 21 horas
- Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: ShotGun
Baile da Malandra
- Quando: 23 horas
- Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: ShotGun
Chega Mais
- Com: Kinas e Lua Magnética
- Quando: 21 horas
- Onde: Brisa Bar (rua Ildefonso Albano, 1614 - Meireles)
- Quanto: a partir de R$ 15
- Vendas: ShotGun
Vila Azul do Mar
- Com: Caike Falcão e O Verbo
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)
- Gratuito
Estação das Artes
- Com: DJ Nayma e Emiciomar
- Quando: a partir das 18 horas
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Festa Baderninha
- Com: Pedro Dalí, Viúva Negra e Femo
- Quando: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Soul Black
- Com: Ricardo Black
- Quando: 20 horas
- Onde: Teatro CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
- Gratuito; retirada de ingressos no OutGo
Tributo Bon Jovi
- Com: Fets Domino e Elaine Portobello
- Quando: 20 horas
- Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Meireles)
- Quanto: a partir de R$ 80
- Vendas: OutGo
Festa A Máquina do Tempo
- Com: DJ Willian
- Quando: 21 horas
- Onde: Clube dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Ceará (avenida Francisco Sá, 7880 - Barra do Ceará)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: OutGo
Session Exclusiva 2
- Com: Bála & Armonique, Bia Portela e Bruno C
- Quando: 22 horas
- Onde: Sir Fisher Pub (rua Frederico Borges, 336 - Meireles)
- Quanto: a partir de R$ 60
- Vendas: OutGo