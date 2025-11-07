Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 07/11/2025

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 7 de novembro de 2025 (07/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 7 de novembro de 2025 (07/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "No Ritmo da Fé"é um longa-metragem dirigido por Ernani Nunes.

Uma jovem de 19 anos que perdeu a mãe e não tem uma boa relação com o pai. Frustrada, ela decide sair de casa levando apenas uma mochila e seu violão