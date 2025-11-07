Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 07/11/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 07/11/2025Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 7 de novembro de 2025 (07/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 7 de novembro de 2025 (07/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "No Ritmo da Fé"é um longa-metragem dirigido por Ernani Nunes.
Uma jovem de 19 anos que perdeu a mãe e não tem uma boa relação com o pai. Frustrada, ela decide sair de casa levando apenas uma mochila e seu violão
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
No Ritmo da Fé
- Quando: hoje, sexta, 7 de novembro de 2025 (07/11/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aquiDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente