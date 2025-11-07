Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 07/11? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 7 de novembro (07/11/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Carolina Passos
Carolina Passos
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 7 de novembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 7 de novembro (07/11):

Juruviara

  • Quando: 20 horas
  • Onde: Teatro Chico Anysio (avenida da Universidade, 2175 - Benfica)
  • Quanto: R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Forró da Praia

  • Com: Vanessa a Cantora e Os Muringa
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia (rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Sympla
  • Mais informações: @lajedapraiaoficial

Festival Choro Jazz 2025

  • Com: Marimband, Adelson Viana e Toninho Horta 
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: @chorojazz
  • Gratuito

Boteco do Imprensa

  • Com: Kátia Cilene e Dayana Almeida
  • Quando: 19h30min
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 24
  • Vendas: OutGo
  • Mais informações: @botecodoimprensa

Esquina Brasil

  • Com: Renatinho Seu Minino, Monique Pessoa e Sebastian
  • Quando: a partir das 20 horas
  • Onde: Esquina Brasil (avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)
  • Quanto: R$ 30 (couvert)

Hallowzero

  • Com: DJs BC, Cortez e Driving Saturn
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Conexão 085 (rua Fausto Cabral, 252 - Papicu)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Shotgun

Toninho Horta se apresenta no Festival Choro Jazz 2025
Toninho Horta se apresenta no Festival Choro Jazz 2025 Crédito: Vitor Maciel/Divulgação
Vanessa A Cantora se apresenta na Laje da Praia
Vanessa A Cantora se apresenta na Laje da Praia Crédito: Thiago Matine/divulgação

Kaza Raiz

  • Com: Roger Viana,DJ Apenazleo e DJ Jope
  • Quando: 19 horas
  • Onde: KAZA drink&pub (rua Monsenhor Salazar, 1306 - São João do Tauape)
  • Quanto: a partir de R$ 20
  • Vendas: Shotgun

Funk You Up

  • Quando: 23 horas
  • Onde: Y’all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
  • Gratuito; retirada de ingressos no Shotgun

Festa Jovem Guarda

  • Quando: 19 horas
  • Onde: Clube Recreativo dos Subtenentes e Sargentos do Exército Brasileiro (avenida Borges de Melo, 1881 - Parreão)
  • Quanto: R$ 115 (meia-entrada) e R$ 230 (inteira)
  • Vendas: OutGo

Festa RBD x HSM

  • Quando: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 15
  • Vendas: OutGo

agenda cultural

