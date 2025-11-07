O que fazer em Fortaleza hoje, 07/11? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 07/11? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 7 de novembro (07/11/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 7 de novembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 7 de novembro (07/11):
Juruviara
- Quando: 20 horas
- Onde: Teatro Chico Anysio (avenida da Universidade, 2175 - Benfica)
- Quanto: R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira)
- Vendas: Sympla
Forró da Praia
- Com: Vanessa a Cantora e Os Muringa
- Quando: 20 horas
- Onde: Laje da Praia (rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Sympla
- Mais informações: @lajedapraiaoficial
Festival Choro Jazz 2025
- Com: Marimband, Adelson Viana e Toninho Horta
- Quando: 19 horas
- Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Mais informações: @chorojazz
- Gratuito
Boteco do Imprensa
- Com: Kátia Cilene e Dayana Almeida
- Quando: 19h30min
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 24
- Vendas: OutGo
- Mais informações: @botecodoimprensa
Esquina Brasil
- Com: Renatinho Seu Minino, Monique Pessoa e Sebastian
- Quando: a partir das 20 horas
- Onde: Esquina Brasil (avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)
- Quanto: R$ 30 (couvert)
Hallowzero
- Com: DJs BC, Cortez e Driving Saturn
- Quando: 19 horas
- Onde: Conexão 085 (rua Fausto Cabral, 252 - Papicu)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Shotgun
Kaza Raiz
- Com: Roger Viana,DJ Apenazleo e DJ Jope
- Quando: 19 horas
- Onde: KAZA drink&pub (rua Monsenhor Salazar, 1306 - São João do Tauape)
- Quanto: a partir de R$ 20
- Vendas: Shotgun
Funk You Up
- Quando: 23 horas
- Onde: Y’all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
- Gratuito; retirada de ingressos no Shotgun
Festa Jovem Guarda
- Quando: 19 horas
- Onde: Clube Recreativo dos Subtenentes e Sargentos do Exército Brasileiro (avenida Borges de Melo, 1881 - Parreão)
- Quanto: R$ 115 (meia-entrada) e R$ 230 (inteira)
- Vendas: OutGo
Festa RBD x HSM
- Quando: 22 horas
- Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir de R$ 15
- Vendas: OutGo