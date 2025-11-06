Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 06/11/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 06/11/2025Um filme de ficção científica vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 6 de novembro de 2025 (06/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de ficção científica vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 6 de novembro de 2025 (06/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Depois da Terra"é um longa-metragem dirigido por M. Night Shyamalan.
Mil anos depois de a humanidade abandonar a Terra, Cypher e o filho Kitai são forçados a pousarem no planeta, após um acidente. Com o pai gravemente ferido, o jovem precisa atravessar um ambiente perigoso e desconhecido para encontrar ajuda.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Depois da Terra
- Quando: hoje, quinta, 6 de novembro de 2025 (06/11/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aquiDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente