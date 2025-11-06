Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 06/11/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 06/11/2025

Um filme de ficção científica vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 6 de novembro de 2025 (06/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de ficção científica vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 6 de novembro de 2025 (06/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Depois da Terra"é um longa-metragem dirigido por M. Night Shyamalan.

Mil anos depois de a humanidade abandonar a Terra, Cypher e o filho Kitai são forçados a pousarem no planeta, após um acidente. Com o pai gravemente ferido, o jovem precisa atravessar um ambiente perigoso e desconhecido para encontrar ajuda.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Depois da Terra

  • Quando: hoje, quinta, 6 de novembro de 2025 (06/11/2025) às 15h25min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

