Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 05/11/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 5 de outubro de 2025 (05/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Flores de Aço"é um longa-metragem dirigido por Kenny Leon.

A história narra a extraordinária amizade de seis admiráveis mulheres do sul dos Estados Unidos, que sempre estão lá para enfrentarem juntas os triunfos e tragédias da vida. Um remake contemporâneo do clássico do cinema.