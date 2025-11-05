Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 05/11/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 05/11/2025Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 5 de novembro de 2025 (05/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 5 de outubro de 2025 (05/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Flores de Aço"é um longa-metragem dirigido por Kenny Leon.
A história narra a extraordinária amizade de seis admiráveis mulheres do sul dos Estados Unidos, que sempre estão lá para enfrentarem juntas os triunfos e tragédias da vida. Um remake contemporâneo do clássico do cinema.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Flores de Aço
- Quando: hoje, quarta, 5 de novembro de 2025 (05/11/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
