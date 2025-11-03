Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 03/11/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 03/11/2025Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,03 de novembro de 2025 (03/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 03 de outubro de 2025 (03/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson"é um longa-metragem dirigido por Thomas Carter.
Um menino pobre de Detroit, desmotivado, que tirava más notas na escola, aos 33 anos se torna o diretor do centro de neurologia pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins.
Em 1987, alcançou renome mundial por seu desempenho na bem-sucedida separação de dois gêmeos siameses. Sua história, profundamente humana, descreve o papel vital que a mãe desempenhou na metamorfose do filho.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
"Mãos Talentosas - A História De Ben Carson"
- Quando: hoje, segunda, 03 de novembro de 2025 (03/11/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
