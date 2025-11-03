Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 03/11/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 03/11/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,03 de novembro de 2025 (03/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 03 de outubro de 2025 (03/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson"é um longa-metragem dirigido por Thomas Carter.

Um menino pobre de Detroit, desmotivado, que tirava más notas na escola, aos 33 anos se torna o diretor do centro de neurologia pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins.

Em 1987, alcançou renome mundial por seu desempenho na bem-sucedida separação de dois gêmeos siameses. Sua história, profundamente humana, descreve o papel vital que a mãe desempenhou na metamorfose do filho.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

"Mãos Talentosas - A História De Ben Carson"

  • Quando: hoje, segunda, 03 de novembro de 2025 (03/11/2025) às 15h25min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar