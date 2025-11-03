Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 03/11/2025

Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,03 de novembro de 2025 (03/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo / Crédito: Sony Pictures Television/ Divulgação

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 03 de outubro de 2025 (03/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson"é um longa-metragem dirigido por Thomas Carter. Um menino pobre de Detroit, desmotivado, que tirava más notas na escola, aos 33 anos se torna o diretor do centro de neurologia pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins.