Temperatura Máxima hoje (02/11/25); filme de domingo na TV Globo

Um filme de acão será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 02 de novembro de 2025, às 12h25min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Pantera Negra".
Após a morte do rei T'Chaka, o príncipe T'Challa retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, sendo que uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo.
T'Challa logo recebe o apoio de Okoye, a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia, a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue, que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima
Assista ao trailer clicando aqui.
Filme da Temperatura Máxima hoje, 02
- Pantera Negra
- Quando: hoje, domingo, 02 de outubro de 2025 (02/11/25), às 12h25min
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay