Domingo Maior: qual filme passa hoje (02/11/25), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (02/11) será exibido "Correndo Contra O Tempo (2019", que vai ao ar logo após "Irracional - A Ciência do Crime", com início previsto para as 00h40min, na TV Globo
Um longa de terror será exibido no Domingo Maior neste domingo (02/11/25), na TV Globo, a partir das 00h40min (horário de Brasília). O filme da vez é “Correndo Contra O Tempo (2019)”.

A sobrinha do detetive Jack é assassinada e, dias após, ele recebe uma ligação da menina, que não faz ideia do que está por vir. Percebendo que está no futuro, ele corre contra o tempo para impedir o crime.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima:

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme do Domingo Maior hoje 02/11/25: Ficha Técnica 

  • Título Original: Don't Let Go
  • País de Origem: Estados Unidos 
  • Ano de Produção: 2020
  • Direção: Jacob Estes
  • Elenco: Brian Tyree Henry,David Oyelowo,Mykelti Williamson,Storm Reid  
  • Classe: Terror

Filme do Domingo Maior hoje, 02: que horas e onde vai passar

  • Bela Vingança
  • Quando: 00h20min, madrugada deste domingo, 26 de outubro de 2025 (26/10/25)
  • Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming
