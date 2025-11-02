Domingo Maior: qual filme passa hoje (02/11/25), domingo, na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (02/11/25), domingo, na TV GloboNo Domingo Maior deste domingo (02/11) será exibido "Correndo Contra O Tempo (2019", que vai ao ar logo após "Irracional - A Ciência do Crime", com início previsto para as 00h40min, na TV Globo
Um longa de terror será exibido no Domingo Maior neste domingo (02/11/25), na TV Globo, a partir das 00h40min (horário de Brasília). O filme da vez é “Correndo Contra O Tempo (2019)”.
A sobrinha do detetive Jack é assassinada e, dias após, ele recebe uma ligação da menina, que não faz ideia do que está por vir. Percebendo que está no futuro, ele corre contra o tempo para impedir o crime.
Filme do Domingo Maior hoje 02/11/25: Ficha Técnica
- Título Original: Don't Let Go
- País de Origem: Estados Unidos
- Ano de Produção: 2020
- Direção: Jacob Estes
- Elenco: Brian Tyree Henry,David Oyelowo,Mykelti Williamson,Storm Reid
- Classe: Terror
Filme do Domingo Maior hoje, 02: que horas e onde vai passar
- Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming