Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 31/10/2025

Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta,31 de outubro de 2025 (31/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 31 de outubro de 2025 (31/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Convenção das Bruxas"é um longa-metragem dirigido por Robert Zemeckis.

O remake de Convenção das Bruxas, clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção, pretendendo transformar todas as crianças do mundo em ratos.