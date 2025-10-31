Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 31/10/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 31/10/2025Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta,31 de outubro de 2025 (31/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 31 de outubro de 2025 (31/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Convenção das Bruxas"é um longa-metragem dirigido por Robert Zemeckis.
O remake de Convenção das Bruxas, clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção, pretendendo transformar todas as crianças do mundo em ratos.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
"Convenção das Bruxas"
- Quando: hoje, sexta, 31 de outubro de 2025 (31/10/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
