O que fazer em Fortaleza hoje, 31/10? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 31 de outubro (31/10/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 31 de outubro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 31 de outubro (31/10):

Forró do Povo

  • Com : Os Muringas
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 22,50
  • Vendas: Sympla

Halloween da Fever

  • Com: Trio Ferver, Cleytinho Almeida
  • Horário: 22 horas
  • Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Quanto: Entrada gratuita até às 23h30

HallowQuel

  • Com: RedChess, Veneno e MMax.
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Hallowtuin

  • Com: Jorgina Mercury e Eclipsa
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: Outgo

Los Sebosos Postizos 

  • Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Horario: 20 horas
  • Quanto: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia-entrada) e R$ 70 ( doação de 1kg de alimento não perecível)
  • Vendas: Sympla

Samba do Vila

  • Horário:a partir das 19 horas
  • Onde: R. Delmiro Gouvêia, 420
  • Quanto: R$ 30

Abduzida- Experience Part I

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Outgo

Bloco Emo

  • Com: Banda No Fake
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 24
  • Vendas: Sympla

Noite do Brega

  • Com: Paradão Popular e Renato Hirco
  • Horário: a partir das 18 horas
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais informações: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

Dia de Lós Muertos

  • Com: Lucas BMR e Pedro Alencar
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Laje Head Shop (Rua Paulino Nogueira, 82, Benfica)
  • Quanto: R$ 20 ( couvert)

Fuzue Bar

  • Com: Priscilla Delgado e Albano Seletor
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Rua Barão de Aracati, 609 - Meireles
  • Mais informações: instagram @fuzue.bar

Roda de Chorinho

  • Com: Angela Lopes
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
  • Mais informações: @muvucoboteco

Hallowzú

  • Com: Los Gringos, Sávio Machado , DJ Will
  • Horário: A partir das 18 horas
  • Onde: Zúque Drink Bar (Delmiro Gouveia, 1168)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: express-tickets

Halloween do Rada

  • Com: Mateus Ximenes, Pedro Alencar, Dani, Lari B e Vasc
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Radar Pub ( Rua Carlos Vasconcelos, 834 • Meireles)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Zig

Epifania Brasil

  • Com: Davi Duarte
  • Horario:
  • Onde: Porkroots (avenida Sgt. Hermínio, 2276 - Monte Castelo)
  • Quanto: R$ 8 (couvert)
  • Reservas e mais informações: @porkroots e (85) 98218-7007 e (85) 99650-0663

