O que fazer em Fortaleza hoje, 31/10? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 31/10? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 31 de outubro (31/10/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 31 de outubro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 31 de outubro (31/10):
Forró do Povo
- Com : Os Muringas
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 22,50
- Vendas: Sympla
Halloween da Fever
- Com: Trio Ferver, Cleytinho Almeida
- Horário: 22 horas
- Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
- Quanto: Entrada gratuita até às 23h30
HallowQuel
- Com: RedChess, Veneno e MMax.
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Hallowtuin
- Com: Jorgina Mercury e Eclipsa
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 25
- Vendas: Outgo
Los Sebosos Postizos
- Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Horario: 20 horas
- Quanto: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia-entrada) e R$ 70 ( doação de 1kg de alimento não perecível)
- Vendas: Sympla
Samba do Vila
- Horário:a partir das 19 horas
- Onde: R. Delmiro Gouvêia, 420
- Quanto: R$ 30
Abduzida- Experience Part I
- Horário: 22 horas
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Outgo
Bloco Emo
- Com: Banda No Fake
- Horário: 21 horas
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 24
- Vendas: Sympla
Noite do Brega
- Com: Paradão Popular e Renato Hirco
- Horário: a partir das 18 horas
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Mais informações: @estacaodasartes.ce
- Gratuito
Dia de Lós Muertos
- Com: Lucas BMR e Pedro Alencar
- Horário: 19 horas
- Onde: Laje Head Shop (Rua Paulino Nogueira, 82, Benfica)
- Quanto: R$ 20 ( couvert)
Fuzue Bar
- Com: Priscilla Delgado e Albano Seletor
- Horário: 20 horas
- Onde: Rua Barão de Aracati, 609 - Meireles
- Mais informações: instagram @fuzue.bar
Roda de Chorinho
- Com: Angela Lopes
- Horário: 19 horas
- Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
- Mais informações: @muvucoboteco
Hallowzú
- Com: Los Gringos, Sávio Machado , DJ Will
- Horário: A partir das 18 horas
- Onde: Zúque Drink Bar (Delmiro Gouveia, 1168)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: express-tickets
Halloween do Rada
- Com: Mateus Ximenes, Pedro Alencar, Dani, Lari B e Vasc
- Horário: 20 horas
- Onde: Radar Pub ( Rua Carlos Vasconcelos, 834 • Meireles)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Zig
Epifania Brasil
- Com: Davi Duarte
- Horario:
- Onde: Porkroots (avenida Sgt. Hermínio, 2276 - Monte Castelo)
- Quanto: R$ 8 (couvert)
- Reservas e mais informações: @porkroots e (85) 98218-7007 e (85) 99650-0663