Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 30/10/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 30 de outubro de 2025 (30/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Soul Surfer - Coragem De Viver"é um longa-metragem dirigido por Susana Garcia .
Bethany Hamilton é uma jovem surfista profissional que quase perdeu a vida ao ser atacada por um tubarão. Sem um dos braços, ela conta com a ajuda dos pais, dos amigos e dos fãs para superar as dificuldades e se adaptar à nova vida. Agora, seu maior desafio será reaprender a pegar ondas, respeitando seus limites, mas sem abandonar a vocação de campeã. Baseado em fatos reais.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
