Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 29/10/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 29/10/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,29 de outubro de 2025 (29/10/2025) às 16h05min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 29 de outubro de 2025 (29/10/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "Minha Vida Em Marte"é um longa-metragem dirigido por Susana Garcia .
Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
"Minha Vida Em Marte"
- Quando: hoje, quarta, 29 de outubro de 2025 (29/10/2025) às 15h35min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aquiDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente