Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 28/10/2025
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 28 de outubro de 2025 (28/10/2025) às 16h05min (horário de Brasília), na TV Globo. "Em Guerra Com O Vovô"é um longa-metragem dirigido por Tim Hill .
Perturbado por ter de partilhar o quarto que adora com o seu avô, Peter decide declarar guerra, numa tentativa de o recuperar.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
- Quando: hoje, terça, 28 de outubro de 2025 (28/10/2025) às 16h05min
- Onde: canal aberto da TV Globo
