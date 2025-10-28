Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 28/10/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,28 de outubro de 2025 (28/10/2025) às 16h05min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 28 de outubro de 2025 (28/10/2025) às 16h05min (horário de Brasília), na TV Globo. "Em Guerra Com O Vovô"é um longa-metragem dirigido por Tim Hill .

Perturbado por ter de partilhar o quarto que adora com o seu avô, Peter decide declarar guerra, numa tentativa de o recuperar.