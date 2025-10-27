Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 27/10/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,27 de outubro de 2025 (27/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 27 de outubro de 2025 (27/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Fazenda Dos Cisnes"é um longa-metragem dirigido por Jeff Bleckner.

A pequena Frankie e seus dois irmãos querem salvar filhotes de cisne após a morte da mãe. Esta situação fará Jennie, uma antipática ornitóloga, e o viúvo pai das crianças, Jack, a cultivar um belo vínculo.