Temperatura Máxima hoje (26/10/25); filme de domingo na TV Globo

O filme "Ghostbusters: Mais Além" será exibido neste domingo,26 de outubro, às 12h30min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Um filme de acão será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 26 de outubro de 2025, às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Ghostbusters: Mais Além".

Quando uma mãe solteira e seus filhos se mudam para uma pequena cidade no Oklahoma, eles começam a descobrir sua conexão com os Caça-Fantasmas originais e o legado secreto que seu avó deixou para trás.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 12

  • Ghostbusters: Mais Além
  • Quando: hoje, domingo, 26 de outubro de 2025 (26/10/25), às 12h30min
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

