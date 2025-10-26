Temperatura Máxima hoje (26/10/25); filme de domingo na TV Globo

Temperatura Máxima hoje (26/10/25); filme de domingo na TV GloboO filme "Ghostbusters: Mais Além" será exibido neste domingo,26 de outubro, às 12h30min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Quando uma mãe solteira e seus filhos se mudam para uma pequena cidade no Oklahoma, eles começam a descobrir sua conexão com os Caça-Fantasmas originais e o legado secreto que seu avó deixou para trás.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima
Assista ao trailer clicando aqui.
Filme da Temperatura Máxima hoje, 12
- Ghostbusters: Mais Além
- Quando: hoje, domingo, 26 de outubro de 2025 (26/10/25), às 12h30min
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay