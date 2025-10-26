Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Domingo Maior: qual filme passa hoje (26/10/25), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (26/10) será exibido "Bela Vingança", que vai ao ar logo após "Irracional - A Ciência do Crime", com início previsto para as 00h20min, na TV Globo
Autor Lillian Santos
Um longa de thriller será exibido no Domingo Maior neste domingo (19/10/25), na TV Globo, a partir das 00h20min (horário de Brasília). O filme da vez é “Bela Vingança”.

Cassie, uma mulher com muitos traumas do passado, vive uma vida dupla: todas as noites, ela frequenta bares fingindo estar bêbada para se se vingar de homens assediadores.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima:

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme do Domingo Maior hoje 19/10/25: Ficha Técnica 

  • Título Original: Promising Young Woman
  • País de Origem: Estados Unidos 
  • Ano de Produção: 2020
  • Direção: Emerald Fennell 
  • Elenco: Alison Brie,Bo Burnham,Carey Mulligan,Clancy Brown,Jennifer Coolidge,Laverne Cox  
  • Classe: Thriller

Filme do Domingo Maior hoje, 26: que horas e onde vai passar

  • Bela Vingança
  • Quando: 00h20min, madrugada deste domingo, 26 de outubro de 2025 (26/10/25)
  • Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming
