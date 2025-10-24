Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 24/10/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 24/10/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta,24 de outubro de 2025 (24/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Após perderem os pais, os irmãos Judy e Peter se mudam para uma nova casa. Lá, eles encontram Jumanj, um antigo jogo de tabuleiro, e, sem querer, acabam libertando Alan.
Desaparecido desde criança, Alan estava preso no tabuleiro mágico há mais de vinte anos. Agora, para mantê-lo do lado de fora, o grupo deve jogar e terminar o que foi começado décadas atrás.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
"Jumanji"
- Quando: hoje, sexta, 24 de outubro de 2025 (24/10/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
