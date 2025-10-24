Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 24/10/2025

Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta,24 de outubro de 2025 (24/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo / Crédito: TriStar Pictures/ Divulgação

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 24 de outubro de 2025 (24/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Jumanji"é um longa-metragem dirigido por Joe Johnston. Após perderem os pais, os irmãos Judy e Peter se mudam para uma nova casa. Lá, eles encontram Jumanj, um antigo jogo de tabuleiro, e, sem querer, acabam libertando Alan.