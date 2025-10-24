Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza no fim semana, 24 e 25/10? Veja festas e shows

O que fazer em Fortaleza no fim semana, 24 e 25/10? Veja festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta,24, e sábado, 25 de outubro. Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Carolina Passos
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta,24, e sábado, 25 de outubro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk, festas de música eletrônica e forró e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza no fim de semana,24 e 25 de outubro (24/10 e 25/10):

Sexta-feira,24

Aniversário de Belchior

  • Com: Daíra e Claudine Albuquerque, às 19h30
  • Onde: Belch Bar (rua Lívio Barreto, 541 - Dionísio Torres)
  • Quanto: R$ 60 (couvert)
  • Reservas e mais informações: (84) 99486-3130

 XV Bienal Internacional de Dança do Ceará

  • Com: DJ Guga de Castro, Saulo Duarte e Mateus Fazeno Rock, a partir das 20 horas
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais informações: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

 Turnê “[RE]Nascido”

  • Com: Banda Gloria, às 20 horas
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 80
  • Vendas: Sympla

Alucinação Sonora: uma viagem musical na obra de Belchior

  • Com: Dj Alan Morais
  • Horário: 18 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior ( R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Lennon & Os Beatles

  • Com: Grupo The Shout, às 19 horas
  • Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 20 (couvert)
  • Mais informações: @cantinhodofrangooficial

Roda de Samba

  • Com: Belinho da Silva e Dipas
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Uma Sexta Bem Pop- set especial Demu Lovato

  • Com: Trio Ferver, Cleytinho Almeida
  • Horário: 22 horas
  • Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Alice Boladona

  • Com: Luiz Neto, MMAX e Utox
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Play Game

  • Com: Djs Ollu, Marcos Guerra e Lorenzo
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Outgo

Noite das Marmitas

  • Com:DJ Willy, Jennifer Lopes, DJ Luiz Neto, DJ Maxx e DJ Arthênio
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Outgo

Samba do Vila

  • Horário: a partir das 19 horas
  • Onde: R. Delmiro Gouvêia, 420
  • Quanto: R$ 30

Tributo ao System Of a Down

  • Com: Chico Malakian
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Sympla

Bossa e Brasilidades

  • Com: Raara Rodrigues
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
  • Mais informações : @muvucoboteco

Sábado,25

Halloween Fantasy

  • Com: MadCat Band, Amanda Alves e Shirley Cordeiro
  • Horário: 20 horas
  • Onde: 5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1180 - Meireles)
  • Quanto: a partir de R$ 50
  • Vendas: OutGo

Forró é para dançar

  • Com: Iara Pamela, Suzy Navarro e Bete Nascimento
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Kukukaya (av. Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: OutGo

Rock na Estação

  • Com: Banda Bull Control, Banda Canil, Mittra
  • Horário: a partir das 19 horas
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais informações: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

Praia da Música Cearense

  • Com: Daíra, Tatianna Freitas, Claudine, Felipe Cazaux,
  • Horário: 17 horas
  • Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (Rua Sabiaguaba, 832)
  • Gratuito

TBT WS

  • Com: Wesley Safadão, Leonardo, Seu Desejo e Walkyria Santos
  • Horário: a partir das 19 horas
  • Onde: Estacionamento da Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
  • Quanto: a partir de R$ 150; vendas no Virtual Ticket e no Rancho do Poço (Maraponga e Parquelândia)

Toda Suja de Batom – Um tributo a Belchior

  • Com: Makem
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior ( R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Kosmo Ween

  • Com: Djs VNni, Vasc, Hyana Viana, Naiara Ferrer
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Outgo

Sapatinder

  • Com: Djs Adora, Vivi, Lia Tavares, Lolost, Madu
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
  • Quanto: R$10
  • Vendas: Outgo

Bailão Nerd - Edição Halloween

  • Horário: 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 50
  • Vendas: Sympla

Keh Calor 2.0

  • Com: Negona, Lola Mel e Veneno
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Só no Sapatinho

  • Com: Lukinha e Mesura
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

