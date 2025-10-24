O que fazer em Fortaleza no fim semana, 24 e 25/10? Veja festas e shows

O que fazer em Fortaleza no fim semana, 24 e 25/10? Veja festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta,24, e sábado, 25 de outubro. Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta,24, e sábado, 25 de outubro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk, festas de música eletrônica e forró e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza no fim de semana,24 e 25 de outubro (24/10 e 25/10):
Sexta-feira,24
Aniversário de Belchior
- Com: Daíra e Claudine Albuquerque, às 19h30
- Onde: Belch Bar (rua Lívio Barreto, 541 - Dionísio Torres)
- Quanto: R$ 60 (couvert)
- Reservas e mais informações: (84) 99486-3130
XV Bienal Internacional de Dança do Ceará
- Com: DJ Guga de Castro, Saulo Duarte e Mateus Fazeno Rock, a partir das 20 horas
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Mais informações: @estacaodasartes.ce
- Gratuito
Turnê “[RE]Nascido”
- Com: Banda Gloria, às 20 horas
- Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
- Quanto: a partir de R$ 80
- Vendas: Sympla
Alucinação Sonora: uma viagem musical na obra de Belchior
- Com: Dj Alan Morais
- Horário: 18 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior ( R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Lennon & Os Beatles
- Com: Grupo The Shout, às 19 horas
- Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
- Quanto: R$ 20 (couvert)
- Mais informações: @cantinhodofrangooficial
Roda de Samba
- Com: Belinho da Silva e Dipas
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Uma Sexta Bem Pop- set especial Demu Lovato
- Com: Trio Ferver, Cleytinho Almeida
- Horário: 22 horas
- Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Alice Boladona
- Com: Luiz Neto, MMAX e Utox
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Play Game
- Com: Djs Ollu, Marcos Guerra e Lorenzo
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Outgo
Noite das Marmitas
- Com:DJ Willy, Jennifer Lopes, DJ Luiz Neto, DJ Maxx e DJ Arthênio
- Horário: 22 horas
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Outgo
Samba do Vila
- Horário: a partir das 19 horas
- Onde: R. Delmiro Gouvêia, 420
- Quanto: R$ 30
Tributo ao System Of a Down
- Com: Chico Malakian
- Horário: 21 horas
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Sympla
Bossa e Brasilidades
- Com: Raara Rodrigues
- Horário: 19 horas
- Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
- Mais informações : @muvucoboteco
Sábado,25
Halloween Fantasy
- Com: MadCat Band, Amanda Alves e Shirley Cordeiro
- Horário: 20 horas
- Onde: 5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1180 - Meireles)
- Quanto: a partir de R$ 50
- Vendas: OutGo
Forró é para dançar
- Com: Iara Pamela, Suzy Navarro e Bete Nascimento
- Horário: 21 horas
- Onde: Kukukaya (av. Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: OutGo
Rock na Estação
- Com: Banda Bull Control, Banda Canil, Mittra
- Horário: a partir das 19 horas
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Mais informações: @estacaodasartes.ce
- Gratuito
Praia da Música Cearense
- Com: Daíra, Tatianna Freitas, Claudine, Felipe Cazaux,
- Horário: 17 horas
- Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (Rua Sabiaguaba, 832)
- Gratuito
TBT WS
- Com: Wesley Safadão, Leonardo, Seu Desejo e Walkyria Santos
- Horário: a partir das 19 horas
- Onde: Estacionamento da Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
- Quanto: a partir de R$ 150; vendas no Virtual Ticket e no Rancho do Poço (Maraponga e Parquelândia)
Toda Suja de Batom – Um tributo a Belchior
- Com: Makem
- Horário: 19 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior ( R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Kosmo Ween
- Com: Djs VNni, Vasc, Hyana Viana, Naiara Ferrer
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Outgo
Sapatinder
- Com: Djs Adora, Vivi, Lia Tavares, Lolost, Madu
- Horário: 22 horas
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
- Quanto: R$10
- Vendas: Outgo
Bailão Nerd - Edição Halloween
- Horário: 21 horas
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 50
- Vendas: Sympla
Keh Calor 2.0
- Com: Negona, Lola Mel e Veneno
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Só no Sapatinho
- Com: Lukinha e Mesura
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla