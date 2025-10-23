Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 23/10/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 23/10/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,23 de outubro de 2025 (23/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 23 de outubro de 2025 (23/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Nossa Vida com Cães "é um longa-metragem dirigido por Ken Marino .
Cachorros adoráveis começam a influenciar as carreiras, amizades e relacionamentos de uma âncora de telejornal, um passeador de cães, um empresário e outras pessoas em Los Angeles.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
"Nossa Vida com Cães"
- Quando: hoje, quinta, 23 de outubro de 2025 (23/10/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
