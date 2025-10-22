Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 22/10/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,22 de outubro de 2025 (22/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 22 de outubro de 2025 (22/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Um Milagre Inesperado "é um longa-metragem dirigido por Glendyn Ivin.

Após um trágico acidente, uma mulher encontra forças para viver quando sua família resgata e cuida de um pássaro ferido.