Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 21/10/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 21/10/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,21 de outubro de 2025 (21/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 21 de outubro de 2025 (21/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Doze É Demais"é um longa-metragem dirigido por Gail Lerner.
Remake do filme Doze é Demais - comédia de 2003 -, conta a história da família Baker, que se constitui após o casamento de um pai e uma mãe solos.
Eles agora precisam lidar com o caos de seus 10 filhos morando juntos. Nessa casa diversa de 12 pessoas, o desafio é lidar com o dia-a-dia agitado e a vida doméstica, enquanto ainda administram os negócios da família.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
"Doze É Demais"
- Quando: hoje, terça, 21 de outubro de 2025 (21/10/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui