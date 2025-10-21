Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 21/10/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,21 de outubro de 2025 (21/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo / Crédito: Disney/ Divulgação

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 21 de outubro de 2025 (21/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Doze É Demais"é um longa-metragem dirigido por Gail Lerner. Remake do filme Doze é Demais - comédia de 2003 -, conta a história da família Baker, que se constitui após o casamento de um pai e uma mãe solos.