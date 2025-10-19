Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Temperatura Máxima hoje (19/10/25); filme de domingo na TV Globo

O filme "G.I. Joe Origens: Snake Eyes" será exibido neste domingo,19 de outubro, às 12h30min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Autor Carolina Passos
Um filme de acão será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 19 de outubro de 2025, às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "G.I. Joe Origens: Snake Eyes".

O solitário Snake Eyes é aceito no clã Arashikage após salvar a vida de um dos membros. Os mestres do grupo aceitam transformá-lo em um guerreiro ninja, mas, quando seu passado vem à tona, a lealdade de Snake Eyes é testada.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 12

  • G.I. Joe Origens: Snake Eyes
  • Quando: hoje, domingo, 19 de outubro de 2025 (19/10/25), às 12h30min
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

