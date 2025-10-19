Temperatura Máxima hoje (19/10/25); filme de domingo na TV Globo

O filme "G.I. Joe Origens: Snake Eyes" será exibido neste domingo,19 de outubro, às 12h30min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo

O solitário Snake Eyes é aceito no clã Arashikage após salvar a vida de um dos membros. Os mestres do grupo aceitam transformá-lo em um guerreiro ninja, mas, quando seu passado vem à tona, a lealdade de Snake Eyes é testada.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Assista ao trailer clicando aqui.

