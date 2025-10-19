Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Domingo Maior: qual filme passa hoje (19/10/25), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (19/10) será exibido "Vingança a Sangue-Frio", que vai ao ar logo após "Irracional - A Ciência do Crime", com início previsto para as 00h20min, na TV Globo
Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (19/10/25), na TV Globo, a partir das 00h20min (horário de Brasília). O filme da vez é “Vingança a Sangue-Frio”.

Homem de família tranquilo e motorista de caminhão limpa-neves, Nels é a força vital de uma cidade resort nas Montanhas Rochosas, porque é ele quem mantém as estradas de inverno limpas. Ele e sua esposa vivem em uma confortável cabana longe dos turistas. A cidade acaba de premiá-lo Cidadão do Ano. Mas Nels tem que deixar sua vida tranquila nas montanhas quando seu filho é assassinado por um poderoso traficante. Como um homem que não tem nada a perder, ele é alimentado por um desejo de vingança.

Este herói improvável usa suas habilidades de caça e se transforma de um homem comum em um assassino habilidoso enquanto tenta desmantelar o cartel. As ações de Nels desencadeiam uma guerra de territórios entre um gângster maniacamente imprevisível conhecido como Viking e um chefe de gangue rival. A justiça é feita em um confronto final espetacular que não deixará (quase) ninguém ileso.

Filme do Domingo Maior hoje 19/10/25: Ficha Técnica 

  • Título Original: Cold Pursuit
  • País de Origem: Canadá
  • Ano de Produção: 2017
  • Direção: Hans Petter Moland
  • Elenco: Alfredo Rollo, Armando Tiraboschi, Carlos Campanile, Cecilia Lemes, Fernanda Bullara 
  • Classe: Ação

Filme do Domingo Maior hoje, 19: que horas e onde vai passar

  • Vingança a Sangue-Frio
  • Quando: 00h20min, madrugada deste domingo, 19 de outubro de 2025 (19/10/25)
  • Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming
