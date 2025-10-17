O que fazer em Fortaleza hoje, 17/10? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 17/10? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 17 de outubro (10/10/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 17 de outubro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 17 de outubro (17/10):
De Fabriek
- Com : DJ Nosferotika, Dusk, Sat4n e Neto Pessoa
- Horário: 22 horas
- Onde: Avenida Godofredo Maciel, 470 - Parangaba
- Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
- Vendas: Sympla
Eita, Choro Medonho!
- Com: Chagas Sales e Carlos Freitas
- Horário: 18h30
- Onde: Estação das Artes ( R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Forró de Qualidade
- Com: Adama Louise, Laninha Show e Gleydson Gavião
- Horário: 20 horas
- Onde: Nega Teresa ( Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)
- Quanto: R$30
Grande Roda de Samba
- Com: Belinho da Silva, Mateus & Marcelo e Dipas
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Sucuri Fest
- Horário: 22 horas
- Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Shotgun.live
Sextas Intenções
- Com: Conduta Positiva, MMAX e Veneno
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
No Grau
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Outgo
SOU BIEN PUTA
- Com: Banda WL, DJ Guto, DJ Arthênio, DJ Luiz
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
- Horário: 22 horas
- Quanto: R$10
- Vendas: Outgo
Samba do Vila
- Com: Samba Geral, 6 Likes e Dj Gusta
- Horário:a partir das 19 horas
- Onde: R. Delmiro Gouvêia, 420
- Quanto: R$ 30
Festa do Justin
- Horário: 21 horas
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Sympla
Sextou no Snake!
- Com: Dany Correia
- Horário: 21H30
- Onde: Snake Bar (av. Carapinima, 1994 - Benfica)
- Mais informações: @snakebar2020
MPB e Brasilidades
- Com: Angela Lopez
- Horário: 19 horas
- Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
- Mais informações : @muvucoboteco
Filhos de Zé
- Horário: 19 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior ( R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Festa Travessura
- Com: Djs Ariel, Tito e Wawa
- Horário: 21 horas
- Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Quanto: R$ 130
- Vendas: ingresse.com
