O que fazer em Fortaleza hoje, 17/10? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 17 de outubro (10/10/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 17 de outubro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 17 de outubro (17/10):

De Fabriek

  • Com : DJ Nosferotika, Dusk, Sat4n e Neto Pessoa
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Avenida Godofredo Maciel, 470 - Parangaba
  • Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Eita, Choro Medonho!

  • Com: Chagas Sales e Carlos Freitas
  • Horário: 18h30
  • Onde: Estação das Artes ( R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Forró de Qualidade

  • Com: Adama Louise, Laninha Show e Gleydson Gavião
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Nega Teresa ( Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)
  • Quanto: R$30

Grande Roda de Samba

  • Com: Belinho da Silva, Mateus & Marcelo e Dipas
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla


Sucuri Fest

  • Horário: 22 horas
  • Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Shotgun.live

Sextas Intenções

  • Com: Conduta Positiva, MMAX e Veneno
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

No Grau

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Outgo


SOU BIEN PUTA

  • Com: Banda WL, DJ Guto, DJ Arthênio, DJ Luiz
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
  • Horário: 22 horas
  • Quanto: R$10
  • Vendas: Outgo


Samba do Vila

  • Com: Samba Geral, 6 Likes e Dj Gusta
  • Horário:a partir das 19 horas
  • Onde: R. Delmiro Gouvêia, 420
  • Quanto: R$ 30

Festa do Justin

  • Horário: 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Sympla

Sextou no Snake!

  • Com: Dany Correia
  • Horário: 21H30
  • Onde: Snake Bar (av. Carapinima, 1994 - Benfica)
  • Mais informações: @snakebar2020

MPB e Brasilidades

  • Com: Angela Lopez
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
  • Mais informações : @muvucoboteco

Filhos de Zé

  • Horário: 19 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior ( R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Festa Travessura

  • Com: Djs Ariel, Tito e Wawa
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: R$ 130
  • Vendas: ingresse.com


