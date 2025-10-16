Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 16/10/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,16 de outubro de 2025 (16/10/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 16 de outubro de 2025 (16/10/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Menina Que Acredita Em Milagres"é um longa-metragem dirigido por Richard Correll.

Acometida por um tumor cerebral, a menina Sara descobre o dom de curar seres vivos com o poder da oração, após ser impactada pelas palavras de um pastor. Ela logo se torna uma celebridade nacional, mas a fama começa a afetar a vida da menina negativamente.