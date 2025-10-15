Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 15/10/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,15 de outubro de 2025 (15/10/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 15 de outubro de 2025 (14/10/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "Professor Peso Pesado"é um longa-metragem dirigido por Frank Coraci.

Scott Voss é um simples professor de Biologia que tenta impedir que sua escola, para conter gastos, deixe de oferecer uma disciplina eletiva que considera importante. Sem saber o que fazer, ele decide se tornar um lutador de artes marciais mistas para tentar juntar uma boa quantidade de dinheiro.