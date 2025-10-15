Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 15/10/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 15/10/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,15 de outubro de 2025 (15/10/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 15 de outubro de 2025 (14/10/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "Professor Peso Pesado"é um longa-metragem dirigido por Frank Coraci.
Scott Voss é um simples professor de Biologia que tenta impedir que sua escola, para conter gastos, deixe de oferecer uma disciplina eletiva que considera importante. Sem saber o que fazer, ele decide se tornar um lutador de artes marciais mistas para tentar juntar uma boa quantidade de dinheiro.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Professor Peso Pesado
- Quando: hoje, quarta, 15 de outubro de 2025 (15/10/2025) às 15h35min
- Onde: canal aberto da TV Globo
