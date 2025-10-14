Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 14/10/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 14/10/2025Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,14 de outubro de 2025 (14/10/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 14 de outubro de 2025 (14/10/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Ódio Que Você Semeia"é um longa-metragem dirigido por George Tillman Jr.
Starr é uma adolescente negra que vê o amigo de infância ser assassinado por policiais brancos. Única testemunha, a garota recebe pressão de todos os lados para se posicionar diante do caso.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
O Ódio Que Você Semeia
- Quando: hoje, terça, 14 de outubro de 2025 (15/10/2025) às 15h35min
- Onde: canal aberto da TV Globo
