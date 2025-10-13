Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (13/10/25)

Confira qual filme vai passar hoje, segunda, 13 de outubro (13/10/2025) durante a Tela Quente, na TV Globo
Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 (13/10/2025). A exibição começa às 22h25 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após a novela  "Vale Tudo". O longa "Na Mira Do Perigo" tem direção de Kasi Lemmons.

Na Mira do Perigo conta a história de Jim, um ex-fuzileiro naval que decide se tornar fazendeiro na fronteira entre Arizona e México e tenta levar uma vida calma. Mas para sua surpresa, ele acaba se tornando o improvável defensor de Miguel, um jovem que teve sua mãe assassinada pelo cartel mexicano.

O menino tenta desesperadamente fugir dos assassinos que o perseguiram até os Estados Unidos. Jim, então, decide ajudá-lo a chegar em segurança em seu destino e para isso precisa encarar o cartel de frente.

Veja o trailer do filme que vai passar na Tela Quente hoje (13/10/25):

Filme da Tela Quente hoje (13/10/25)

  • Na Mira Do Perigo
  • Quando: hoje, segunda-feira, 13 de outubro (13/10/25), às 22h25
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

