Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (13/10/25)

Confira qual filme vai passar hoje, segunda, 13 de outubro (13/10/2025) durante a Tela Quente, na TV Globo

Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 (13/10/2025). A exibição começa às 22h25 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após a novela "Vale Tudo". O longa "Na Mira Do Perigo" tem direção de Kasi Lemmons.

Na Mira do Perigo conta a história de Jim, um ex-fuzileiro naval que decide se tornar fazendeiro na fronteira entre Arizona e México e tenta levar uma vida calma. Mas para sua surpresa, ele acaba se tornando o improvável defensor de Miguel, um jovem que teve sua mãe assassinada pelo cartel mexicano.