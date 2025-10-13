Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 13/10/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 13/10/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,13 de outubro de 2025 (13/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
"Uma Nova Chance" é um longa-metragem dirigido por Peter Segal.
Maya é uma caixa de supermercado insatisfeita com sua vida profissional. Porém, tudo muda com uma pequena alteração em seu currículo e suas redes sociais.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Uma Nova Chance
- Quando: hoje, segunda, 13 de outubro de 2025 (13/10/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
