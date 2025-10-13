Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 13/10/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,13 de outubro de 2025 (13/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Autor Carolina Passos
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 13 de outubro de 2025 (13/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Uma Nova Chance"é um longa-metragem dirigido por Peter Segal.

Maya é uma caixa de supermercado insatisfeita com sua vida profissional. Porém, tudo muda com uma pequena alteração em seu currículo e suas redes sociais.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Uma Nova Chance

  • Quando: hoje, segunda, 13 de outubro de 2025 (13/10/2025) às 15h40min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

