Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 13/10/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 13 de outubro de 2025 (13/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Uma Nova Chance"é um longa-metragem dirigido por Peter Segal.

Maya é uma caixa de supermercado insatisfeita com sua vida profissional. Porém, tudo muda com uma pequena alteração em seu currículo e suas redes sociais.