Temperatura Máxima hoje (12/10/25); filme de domingo na TV Globo

Temperatura Máxima hoje (12/10/25); filme de domingo na TV GloboO filme "Power Rangers" será exibido neste domingo,12 de outubro, às 12h35min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Um filme de acão será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 12 de outubro de 2025, às 12h35min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Power Rangers".
Cinco adolescentes são transformados nos superpoderosos Power Rangers. Orientados pelo mestre Zordon, eles precisarão deter a cruel Rita Repulsa, uma Ranger desertora que deseja destruir o mundo.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima
Assista ao trailer clicando aqui.
Filme da Temperatura Máxima hoje, 12
- Power Rangers
- Quando: hoje, domingo, 12 de outubro de 2025 (12/10/25), às 12h35min
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay